Guirassy ist der Erfolgsgarant beim Überraschungsteam der Bundesliga. Nachdem der VfB in der vergangenen Saison den Weg zum Klassenerhalt nur über die steinige Relegation geschafft hatte, stehen die Schwaben in dieser Saison für Spektakel. Das geht aber offenbar nur mit Guirassy.

In den vier Liga-Spielen ohne ihn holte Stuttgart keinen einzigen Punkt, in den 14 Begegungen mit ihm kommt das Team von Ex-RB-Jugendtrainer Sebastian Hoeneß dagegen auf elf Siege und ein Remis. Mit 17 Toren ist nur Bayern Münchens Harry Kane (22 Treffer) noch besser. 2024 verlor der VfB in Gladbach und Bochum und scheiterte dabei auch an der Chancenverwertung. Man darf gespannt sein, bei wem am Sonnabend der Knoten platzt.