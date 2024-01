Die Gastmannschaft hatte bei Duellen mit RBL bislang immer schlechte Karten. Noch nie landete die Eintracht in Leipzig einen Auswärtssieg. In den bisherigen sieben Partien in der Messestadt schafften die Frankfurter als bestes Resultat dreimal ein Unentschieden und lagen in der Red Bull-Arena noch nie in Führung.

Bildrechte: IMAGO / HMB-Media