Der 1. FC Heidenheim will allerdings nicht nur Beton anrühren, wie Coach Schmidt am Donnerstag betonte: "Wir können nicht nur nach Leipzig fahren und sagen: Wir verteidigen nur. Sondern wir brauchen eine Idee in der Offensive. Wir müssen sie ein stückweit überraschen." Dieses Unternehmen muss er jedoch ohne seinen Rechtsaußen Eren Dinkci angehen, der kürzlich gegen Bochum seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat.

Schmidt ist übrigens seit 20 Jahren in Heidenheim – erst als Spieler und seit 2007 als Trainer. Der 49-Jährige ist ein unerschütterlicher Optimist, der auch aus der Vergangenheit Zuversicht tankt. "Wir durften damals als Meister vor Leipzig in die 2. Liga aufsteigen. Das möchte ich schon gern noch mal betonen", sagte er mit einem verschmitzten Lächeln und fügte als Realist an: "Aber danach ging die Schere schon ein bisschen auseinander. Das ist einfach so, darum treffen da zwei Welten aufeinander. Da muss alles passen, um da etwas mitzunehmen. So, wie für Leipzig bei City hätte alles passen müssen."