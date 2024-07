Der Kapitän von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg, Amara Condé, wechselt in die Niederlande. Der Mittelfeldspieler trägt künftig von Trikot von Erstligist SC Heerenveen. Das gaben die Magdeburger am Donnerstag (11. Juli 2024) bekannt. Condé bestritt in den vergangenen drei Jahren 58 Zweitliga- und 37 Drittligapartien für den FCM.

Da der 27-Jährige noch an der Elbe unter Vertrag stand, kann sich der FCM als Entschädigung wohl über eine Ablöse freuen. Condés Marktwert bei "Transfermarkt" beträgt bis zu 900.000 Euro. In der vergangenen Saison saß er zwar auch einmal auf der Bank, bestritt insgesamt aber dennoch 32 von 37 Pflichtspielen. Zuletzt hatte Trainer Christian Titz die Besetzung des Kapitänspostens in der neuen Saison offengelassen. In den jüngsten beiden Testspielen des FCM gegen die Regionalligisten BFC Dynamo und Bayern München II war Condé schon nicht mit dabei. Der bei Leverkusen und Wolfsburg ausgebildete ehemalige U20-Nationalspieler kam 2021 von Rot-Weiss Essen und bestritt 103 Partien für den FCM, in denen ihm 21 Scorerpunkte gelangen.