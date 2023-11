"Der FCK reagiert mit der Freistellung der Trainer auf die aktuelle sportliche Lage in der Pfalz. Nach einer ergebnistechnisch nicht zufriedenstellenden Rückrunde der vergangenen Saison konnte die Mannschaft im ersten Saisondrittel zwar eine positive Serie starten, insgesamt zeigen die Tendenzen aber eine nicht zufriedenstellende Entwicklung auf, so dass sich die Verantwortlichen für diesen Schritt entschieden haben", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Schuster und Franz übernahmen das Traineramt bei den Roten Teufeln im Mai 2022 und durch einen Erfolg in der Relegation gegen die SG Dynamo Dresden in die 2. Liga geführt. Aktuell rangiert Kaiserslautern nach 14 Spieltagen mit 18 Punkten auf dem elften Platz.