Ungünstiger kann man ein Nachholspiel nicht ansetzen, vorsichtig formuliert: Der Hallesche FC muss am Dienstagabend (Anstoß 19 Uhr), am 28. November, bei der U23 des SC Freiburg antreten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag (19.10.2023) mit. Die Partie war am vergangenen Wochenende abgesetzt worden, weil Freiburg eine U20-Auswahl-Abstellung hatte.