Erzgebirge Aue hat beim Jubiläumsspiel von Torwart Martin Männel einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben: Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev verlor am Sonntagabend gegen den SSV Ulm mit 1:2 (1:0) und verpasste die Chance, an den "Spatzen" vorbei auf Relegationsplatz drei zu klettern. Nachdem die Auer zur Halbzeit noch geführt hatten, musste Männel in seinem 500. Spiel für die "Veilchen" nach dem Seitenwechsel zweimal hinter sich greifen.