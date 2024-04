Die Koffer waren schon gepackt

"In bin diese Woche erst wieder zurück nach Halle gekommen", sagte der Youngster im Interview mit SPORT IM OSTEN und wirkte nach seinem Glücksmoment noch ein wenig ungläubig: "Geil, dass es so passiert ist. Es ist unfassbar und war auch etwas Glück, dass mir der Ball vor die Füße fällt." Wieviel Frust sich in diesem Moment entlud, zeigte sein Jubelsprint quer über den Platz Richtung eigener Fanblock. Er habe es genossen, in die Gesichter der Fans zu schauen und sagte dankbar: "Ich bin überglücklich wieder hier zu sein."

Der in Gießen geborene Profi, der als 18-Jähriger einen Profivertrag beim damaligen Zweitligisten und heutigen Bundesligisten Darmstadt bekam, wurde vor der Saison vom HFC ausgeliehen. Ein Probetraining und ein Testspiel reichten im Sommer, um Ex-Sportchef Thomas Sobotzik und Ex-Coach Ristic zu überzeugen.

Crosthwaite zu Saisonbeginn gesetzt

Der "Schnellschuss" erwies sich in den Augen der sportlichen Leitung wenig später als Fehlgriff. Das Offensivtalent war nur zu Saisonbeginn gesetzt, stand in den ersten zehn Saisonspielen immer auf dem Platz. Mitte Oktober änderte sich das schlagartig. Crostwaite schaffte es nicht mehr in den Kader und bekam ab Januar "Sonderurlaub".