Die Gastgeber ließen gegen stark ersatzgeschwächte Unterhachinger von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer hier als Gewinner vom Feld gehen sollte. Das Team von Stefan Reisinger, der seine Trainerkarriere in der Jugend der Gäste begonnen hatte, ließ hinten nichts anbrennen und startete immer wieder neue Angriffe. Die Torschussbilanz lag nach mehr als einer halben Stunde bei 11:1. Das Manko: Dem HFC wollte einfach kein Treffer gelingen. Es gab zwar nicht reihenweise Großchancen, aber für ein 1:0 oder 2:0 hätte es dennoch reichen müssen.

Im zweiten Abschnitt änderte sich zunächst nichts. Der HFC rannte an. Die beste Chance ergab sich nach einer klasse Kombination und einer tollen Vorarbeit des künftigen Dresdners Aljaz Casar: Er bediente rechts den freien Dominic Baumann, aber der zuletzt glücklose Goalgetter scheiterte am Fuß am Vollath (56.). Später wechselte ihn Trainer Reisinger sogar aus.