Überzeugt ist bereits Torhüter Sven Müller, der am Samstag unmittelbar vor dem Anpfiff bekannt gab, dass er den Weg in die Regionalliga mitgehen wird. Der 28-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Müller trug erstmals am 21. Oktober 2020 in einem Pflichtspiel das Trikot des HFC und stand insgesamt von September 2020 bis Juni 2022 zwischen den Pfosten der Saalestädter, bevor er für ein Jahr nach Dresden wechselte. Nach seiner Rückkehr im Juli 2023 bestritt Müller nun im letzten Spiel der Saison sein 50. Pflichtspiel für den HFC in der 3. Liga.