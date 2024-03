Fußball | 3. Liga Anfang froh: Dynamo ringt 1860 München nieder

29. Spieltag

08. März 2024, 21:18 Uhr

Dynamo Dresden hat am Freitagabend 1860 München geschlagen und damit beim in die Kritik geratenen Trainer Markus Anfang für Freude gesorgt. Der Sieg hing in den letzten Augenblicken am seidenen Faden.