Hallescher FC will Strohhalm greifen - Erzgebirge Aue ohne Bär zum BVB

35. Spieltag

26. April 2024, 11:13 Uhr

Der Sieg gegen Verl war gut und wichtig, ist aber nicht viel wert, wenn der Hallesche FC am Samstag in Saarbrücken nicht nachlegt. Derweil könnte Erzgebirge Aue mit einem weiteren Sieg gegen Borussia Dortmund II die zarten Aufstiegsträume am Leben erhalten.