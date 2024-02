Nach dem emotionalen Sieg im Sachsen-Derby gegen Dynamo Dresden in der Vorwoche hat der FC Erzgebirge Aue am Samstag (24.02.) auch bei Spitzenreiter Regensburg gepunktet. Die Mannschaft von Veilchen-Trainer Pavel Dotchev kam auswärts gegen den SSV Jahn vor 11.671 Zuschauern im Jahnstadion zu einem 0:0.

Nur kurze Zeit später stand Männel wieder im Mittelpunkt: Anthony Barylla spielte einen Rückpass so scharf auf Männel, dass dieser den Ball nur noch durch eine spektakuläre Flugkopfballeinlage über das eigene Tor lenken konnte. In der 44. Minute zappelte der Ball dann doch im Tor der Gäste, der Treffer von Ganaus wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung korrekterweise aberkannt.

In der zweiten Hälfte hatten beide Mannschaften immer wieder Chancen. In der 68. Minute hatte Marcel Bär den Führungstreffer auf dem Fuß, legte den Ball jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Auch in der Folge gab es vereinzelt Torchancen auf beiden Seiten, ein Treffer gelang jedoch nicht. Durch das Remis ist Aue auch im fünften Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Das bedeutet in der Tabelle aktuell Platz acht.