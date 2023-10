Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden mit Nullnummer bei 1860 München

Hauptinhalt

10. Spieltag

Tabellenführer Dynamo Dresden hat die Englische Woche mit einem torlosen Remis beendet. In einer chancenarmen Partie beim TSV 1860 München fehlte es den Sachsen vor allem an entscheidender Durchschlagskraft. Ein elfmeterwürdiges Foul der Münchner an Dresdens Herrmann blieb in der Nachspielzeit ohne Konsequenzen.