Die Mitgliederversammlung, die am Samstag (18. November) im Internationalen Congress Center Dresden einmal mehr die anwesenden Medienvertreter nach zwei Anträgen von der Veranstaltung ausgeschlossen hatte, wählte zudem ein neues Präsidium. Dem Gremium gehören weiterhin Holger Scholze, Michael Bürger und Ronny Rehn an. Die genauen Zuständigkeiten werden in einer konstituierenden Sitzung in Kürze erfolgen. Nachrücke-Kandidat ist Peter Krüger.