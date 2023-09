Aues Coach Pavel Dotchev sah ein "hochemotionales" Match, in dem alles drin war. "Die Mannschaft aus Dresden hat uns das Leben brutal schwergemacht. Wir hatten Probleme mit den Bällen in die Tiefe, hinter die Kette. Die Spieler aus Dresden haben sich in der ersten Halbzeit in einen Rausch gespielt", musste der 57-Jährige konstatieren und ergänzte: "Die zweite Halbzeit war deutlich besser. In dem Moment, wo ich dachte, jetzt kommt etwas Schwung ins Spiel, haben wir den zweiten Treffer bekommen. Das hat uns das Genick gebrochen."