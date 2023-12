Der FC Erzgebirge Aue wird sich in heimischen Gefilden auf den Neustart 2024 vorbereiten. Das gab der sächsische Drittligist am Dienstag (12.12.2023) bekannt. Zwischen dem letzten Pflichtspiel 2023 und dem nächste im neuen Jahr liegt exakt ein Monat, man verzichte daher bewusst auf ein Trainingslager im Süden.

"Die Zeit ist knapp bemessen zwischen Trainingsauftakt und erstem Spiel. Mit einer Reise in den Süden würden wir wohl zwei komplette Tage verlieren wegen An- und Abfahrt. Auch die Umstellung auf hiesige Temperaturen fällt nicht jedem leicht. Zu Hause sind wir in gewohnter Umgebung und haben auch dank unserer Stadion-Brigade richtig gute Bedingungen", erklärt Sportdirektor Matthias Heidrich. Ein Grund sei aber auch, dass eine Reise ans Mittelmeer mehrere zehntausend Euro kosten würde. Das wäre "in Zeiten von Beitragserhöhungen und Crowdfunding-Maßnahmen" das falsche Signal an die Fans und Mitglieder.