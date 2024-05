Ricky Bornschein hat keine klassische Fußball-Laufbahn hinter sich. Die bisherige Karriere des 24-Jährigen erinnert eher an die von Miroslav Klose. Der spätere Weltklasse-Stürmer gab sein Profidebüt erst mit 21 und wurde 2006 Torschützenkönig der "Sommermärchen"-WM.

Bis 2023 bei Oberligist Zorbau

Im obersten Regal wie einst Klose ist Bornschein nicht unterwegs, sein Aufstieg dennoch bemerkenswert. Der 24-Jährige war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum, spielte in der sechsten Liga (Merseburg) und war weit weg vom Fußball-Profi. Mit Toren am Fließband für Oberligist Blau-Weiß Zorbau (2020 - 2023) schoss sich der Mittelstürmer in den Fokus und auf den Zettel von Greuther Fürth.

Bei der zweiten Mannschaft der Kleeblätter lieferte Bornschein in der Regionalliga Bayern beeindruckend ab: Mit 16 Toren und fünf Vorlagen in 30 Spielen machte der Sachsen-Anhalter Werbung in eigener Sache und soll unter anderem auf der Wunschliste des FC Erzgebirge Aue stehen (Bild €).

Punktet Aue mit der Nähe zur Heimat?

Sein Vertrag in Fürth läuft aus, der Aufstieg in die Profimannschaft ist mangels gewaltiger Konkurrenz schwierig und Bornschein ist gewillt, Fuß im Profifußball zu fassen. Der gelernte Steuerfachangestellte will die Chance beim Schopfe packen. Aue dürfte auch angesichts der Nähe zur Heimat nicht die schlechtesten Karten im Bornschein-Poker haben. Der Sturmriese (1,93 m) wurde in Naumburg (Saale) geboren und spielte bis zu seinem Wechsel nach Fürth im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt Fußball.

