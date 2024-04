Der Hallesche FC schien vor zwei Wochen mit fünf Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz bereits "weg vom Fenster", der Abstieg in die Regionalliga unvermeidbar. Als auch der Trainerwechsel nicht fruchtete, schien das Aus besiegelt.

Doch mit zwei überraschenden 1:0-Siegen gegen Verl und bei Pokalschreck Saarbrücken schmolz der Rückstand wie das Eis in der Sonne. Halle kratzt drei Spieltage vor dem Saisonende als Viertletzter am rettenden Ufer. Ein Punkt trennt die Mannschaft noch vom SV Waldhof Mannheim, selbst Arminia Bielefeld (vier Punkte vor Halle) kann sich noch nicht im sicheren Hafen wähnen, zumal es noch zum direkten Duell mit Halle kommt. Auch interessant: Erzgebirge Aue muss noch gegen Mannheim und Bielefeld spielen, könnte Schützenhilfe leisten und würde nächste Saison mit Sicherheit lieber nach Halle als in den Westen gondeln.