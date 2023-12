Betrachtet man nur das Ergebnis sind die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic im letzten Heimspiel des Jahres gegen Arminia Bielefeld nicht über ein enttäuschendes 2:2 (1:1) hinausgekommen, was bedeutet, dass Halle im Kampf gegen den Abstieg weiter auf der Stelle tritt. Emotional zauberte die HFC-Elf aber einen echten Knaller auf den Rasen. Zunächst hatte Kaito Mizuta die Gäste vor 6.666 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion in Führung geschossen (12.), dann drehte Tunay Deniz das Spiel (18./74.). Den Schlusspunkt auf der Anzeigetafel setzte Fabian Klos, der in der 87. Minute zum Ausgleich traf. In der der ersten Halbzeit hatte er noch einen Foulstrafstoß verschossen (45.+2).

Den ersten Offensivakzent setzten die Hausherren. Dominic Baumann traf nur das Außennetz (3.) Anschließend übernahmen die Gäste die Initiative. In der zwölften Minute konnte HFC-Schlussmann Moritz Schulze einen Schuss von Nassim Boujellab nur abklatschen lassen. Mizuta staubte ab. Die Antwort der Hausherren folgte: Eitschberger bediente Deniz mustergültig, der aus fünf Metern zum Ausgleich traf. Danach bekamen die Gastgeber Oberwasser. Die größte Gelegenheit Führung vergab Klos vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Eine Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff rückte HFC-Schlussmann Schulze immer mehr in den Mittelpunkt. Mit Glanzparaden beim Kopfball von Klos sowie Schüssen von Merveille Biankadi und Manuel Wintzheimer (63.) verhinderte er den drohenden Rückstand (60./61./63.). Mit ihrem ersten gelungenen Angriff in der zweiten Halbzeit gingen die Hausherren dann in Führung. Eine Flanke von Lucas Halangk jagte Deniz (74.) per sehenswerter Direktabnahme in die Maschen. Doch Klos gelang drei Minuten vor dem Ende der Ausgleich - in einer Partie, die mit elf gelben Karten ein echtes Kampfspiel war.