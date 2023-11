Fußball | 3. Liga Hallescher FC will gegen Saarbrücken zurück in die Erfolgsspur finden

16. Spieltag

24. November 2023, 16:17 Uhr

Am Samstag tritt der Hallesche FC gegen den 1. FC Saarbrücken an. Die Saarländer, die Dynamo Dresden geschlagen haben, reisen mit breiter Brust an die Saale. Halle will unterdessen den Rückschlag in Verl hinter sich lassen. Das Duell der Tabellennachbarn im Leuna-Chemie-Stadion beginnt 14 Uhr (live im MDR-Fernsehen und im Ticker).