Der angesprochene Weg ist ein langer. 2008 kam der Torhüter aus Cottbus nach Aue, absolvierte seitdem 511 Pflichtspiele im Dress der Veilchen. "Ich bin seit langem heimisch im Erzgebirge, das ist mein Verein und mein Zuhause. Und ich fühle mich körperlich in der Lage, der Mannschaft auch in der nächsten Saison helfen zu können. An Motivation und Erfolgshunger mangelt es ohnehin nicht", so der 35-jährige Rekordspieler des FCE.