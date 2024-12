Dresden kam in der ersten Hälfte 2024 nicht auf Touren und verpasste den Aufstieg trotz einer hervorragenden Ausgangsposition. Auch hier musste das sportliche Führungsduo Markus Anfang/Ralf Becker gehen. Sport-Geschäftsführer Becker erwischte es kurz nach der Niederlage in Halle. Das alles brachte keinen Turnaround. Immerhin: In dieser Saison läuft es wieder viel besser. Dresden überwintert als Herbstmeister, der HFC als Tabellenzweiter in der Regionalliga. Beide verloren in dieser Saison nur jeweils dreimal.