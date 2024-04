Seit Jahresbeginn gelangen in 14 Ligaspielen nur drei Siege und drei Unentschieden, die restlichen acht Begegnungen wurden trotz teilweise spielerischer Überlegenheit verloren. In der Tabelle hat Dynamo so seinen komfortablen Vorsprung verspielt, das Polster auf Rang vier betrug im Januar noch zehn Punkte. Aktuell liegt die SGD auf Aufstiegsrelegationsrang drei, kann aber noch am Sonntag (21. April) von Preußen Münster verdrängt werden.