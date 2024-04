In einem am Sonntagmittag (21. April) auf dem offiziellen Instagram-Kanal der SG Dynamo Dresden veröffentlichten Statement hat sich der am Abend zuvor entlassene Cheftrainer Markus Anfang von Fans und Mitarbeitern der Schwarz-Gelben verabschiedet. "Wir haben das gelebt, wir haben Dynamo gelebt, wir haben alles dafür getan, erfolgreich zu sein. Es tut mir unheimlich im Herzen weh, dass wir es nicht geschafft haben, an die super Hinrunde anzuknüpfen", sagte der 49-Jährige und ergänzte: "Ich bedanke mich noch mal bei allen, die für uns da waren. Es war eine tolle Zeit."