Der FC Erzgebirge Aue ist ins erste richtige Ergebnisloch der Drittliga-Saison gerutscht. Die Veilchen verloren am Mittwochabend ihr drittes Spiel in Serie – Aufsteiger Preußen Münster verpasste dem Team von Trainer Pavel Dotchev vor 9.396 Zuschauern eine deutliche 0:4 (0:2)-Abreibung. Der FCE, nun auf Rang neun platziert, hat am Samstag (7. Oktober) das schwere Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken vor der Brust.