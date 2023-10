Im Freiburger Dreisamstadion entwickelte sich eine muntere Partie. Aue begann besser, hatte nach sechs Minuten durch Marco Schikora die erste Chance des Spiels. Die Gastgeber kamen danach besser ins Spiel, drückten die Veilchen hinten rein. Gefährliche Abschlüsse sprangen dabei aber nicht heraus. Die Sachsen waren vor allem bei Standards gefährlich. Und gingen nach einem Freistoß in Führung. Omar Sijaric wurde gefoult, Marvin Stefaniak brachte den Ball in den Strafraum, wo Erik Majetschak mit dem Schulterblatt an die Kugel kam und sie ins Tor bugsierte (34. Minute). Mit dem knappen, aber verdienten Vorsprung ging es in die Pause.