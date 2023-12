Der VfB Lübeck hat Florian Schnorrenberg als neuen Trainer verpflichtet. Das teilte der abstiegsbedrohte Drittligist am Donnerstag (28.12.2023) mit. Der 46-Jährige stand im bisherigen Saisonverlauf als Scout beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin unter Vertrag.

Als Trainer war der der gebürtige Siegener zuletzt beim Halleschen FC (2018 - 2021) tätig, schaffte dort in einer sehr schwierigen Situation 2020 den Klassenerhalt und führte das Team in der folgenden Saison ins Mittelfeld der 3. Liga. In dieser Spielklasse war Schnorrenberg bereits zuvor auch für die SG Sonnenhof Großaspach tätig, die unter seiner Regie ebenfalls nicht abstieg.