In der letzten Aktion vor der Pause stellte Dynamo die Partie auf den Kopf. Der sonst so starke Halangk legte Zimmerschied zentral vor dem Strafraum. Paul Will trat zum Freistoß an, versuchte es direkt. Doch der Schuss blieb in der Mauer hängen, kam zurück auf Will, der gefühlvoll auf Stefan Kutschke chippte. Dessen Kopfball-Abschluss parierte Sven Müller stark, doch genau vor die Füße von Borkowski, der aus kurzer Distanz den Ausgleich einschob. So ging es mit einem glücklichen Unentschieden aus Dresdner Sicht in die Kabine.