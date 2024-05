All diese Szenarien sind allerdings wertlos, sollte der HFC nicht selbst seine Hausaufgaben erledigen. Gegen Bielefeld müssen in jedem Fall drei Punkte her. "Wir müssen keinen Hehl draus machen. Es ist ein Endspiel", blickte Abwehrspieler Brian Behrendt im Interview bei SPORT IM OSTEN voraus. "Die Marschroute ist klar. Wir fahren hin, um zu gewinnen." Für den 32-jährigen Winterneuzugang wird es eine emotionale Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Zwischen 2015 und 2021 spielte Behrendt auf der Bielefelder Alm und stieg 2020 mit der Arminia in die Bundesliga auf.