Für RWE absolvierte Sapina in der Saison 2023/2024 insgesamt 29 Spiele in der 3. Liga in denen der defensive Mittelfeldspieler drei Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete. Im Saisonverlauf übernahm der 1,95 Meter große Kroate zudem das Amt des Mannschaftskapitäns beim Ruhrpott-Klub.

Dynamo hofft auf "Durchschlagskraft und Robustheit"

"Vinko kann unserem Spiel mit seinen Attributen noch mehr Durchschlagskraft und Robustheit verleihen. Diese Qualität hat er bislang auf jeder seiner Drittligastationen nachgewiesen. Zudem hat er als Kapitän in Essen seinen Führungsstil unter Beweis gestellt und ist in der Mannschaft mit Leistung vorangegangen", sagt Thomas Brendel, Sport-Geschäftsführer der SGD. Vinko Sapina gab zu Protokoll: "Ich habe mich sehr über das Interesse von Dynamo gefreut. Man träumt als junger Spieler davon, später für Traditionsvereine und vor vielen Zuschauern auflaufen zu können. Umso mehr fiebere ich auf die Spiele zu und hoffe meinen Teil zu den ambitionierten Zielen des Vereins beitragen zu können." In der abgelaufenen Saison kommt er auf einen Kicker-Noten-Schnitt von 3,07. Bildrechte: IMAGO / Revierfoto

Ab 2021 in der 3. Liga aktiv

Vinko Sapina wurde am 29. Juni 1995 in Ulm geboren. Seine erste Fußballstation war der TV Wiblingen. Ausgebildet wurde er beim SSV Ulm und dem VfB Stuttgart. 2021 wechselte er mit 25 Jahren in die 3. Liga zum SC Verl und anschließend zu Rot-Weiss Essen, wo er zusammen auf 88 Spiele in der dritthöchsten Spielklasse kam. Zuvor hatte Dynamo mit dem ablösefreien Lukas Boeder aus Saarbrücken bereits einen anderen Stammspieler eines Konkurrenten geholt.