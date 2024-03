Das Team von Trainer Pavel Dotchev hatte den bisherigen Tabellenführer am Samstag (30.03.2024) vor 11.600 Zuschauern im Donaustadion am Rande einer Niederlage und kassierte erst in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich durch Thomas Kastanaras zum 2:2. Zuvor hatte Marcel Bär (88.) das Spiel für die Veilchen gedreht, nachdem Tim Danhof (50.) die Führung Ulms durch Max Brandt (40.) egalisiert hatte.