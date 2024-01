Er habe Nachrichten wie "Wenn wir dein Auto finden, hast du mehr als nur blaue Flecken" und "Bitte häng dich von der Brücke" bekommen. Bartnitzki habe seine Social-Media-Konten auf privat gestellt, "um mich und mein Umfeld zu schützen. Es waren weit über hundert Nachrichten und Kommentare dieser Art." Beim 0:2 am vergangenen Samstag waren die Saarbrücker Boné Uaferro (Gelb-Rot) und Calogero Rizzuto (Rot) binnen sieben Minuten des Feldes verwiesen worden. Bartnitzki räumte nach eingehender Analyse Fehler ein. "In der ersten Halbzeit hätte Saarbrücken einen Handelfmeter kriegen müssen, da hatte ich leider keinen optimalen Blick auf die Situation", sagte der Unparteiische. Die Gelb-Rote Karte hätte er "mit mehr Fingerspitzengefühl ... vermeiden können."

In den Fokus geriet zudem ein Instagram-Beitrag Bartnitzkis aus dem Jahr 2022. Dort zeigte er sich bei einem Fahrsicherheitstraining bei einem Autohersteller, dem Anteile am FC Ingolstadt gehören. Bartnitzki sagte auf Nachfrage des Portals liga3online, dass der Post in Zusammenhang mit der aktuellen Partie "sicher unglücklich sei".



Er unterstrich aber gleichsam: "Das war ein Foto aus dem Jahr 2020 von einem privaten, von mir bezahlten Fahrsicherheitstraining bei Audi, das rein gar nichts mit meinem Engagement als Schiedsrichter zu tun hatte." Die daraus entstandenen "Verschwörungstheorien" seien "sehr weit hergeholt." Nichtsdestotrotz kündigte Bartnitzki an, nun "noch mehr aufzupassen, was ich online poste und was nicht". Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erklärte auf Nachfrage von liga3online, man habe keinen Grund zur Annahme, dass die Neutralität als Unparteiischer beeinträchtigt war.