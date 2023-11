Dynamo spielte von Beginn an dominant. Viktoria fand quasi nicht statt, kam kaum über die Mittellinie. Dresden kombinierte mit Ruhe und kam zu ersten Chancen durch Jakob Lemmer und Stefan Kutschke (11./12.). Fünf Minuten später zeigte Schiedsrichter Florian Exner auf den Punkt: Nach einer Flanke zog Paul Will ab, Christoph Greger berührte den Ball mit dem Arm, es gab Strafstoß. Den ließ sich Kutschke nicht nehmen und brachte Dynamo in Führung (17.). Es ging weiter Richtung Tor der Kölner: In der 29. Minute machte Viktoria eine Fehler im Spielaufbau, Lemmer spielte einen Doppelpass mit Kutschke, ging bis zur Grundlinie durch und legte in den Rückraum auf Niklas Hauptmann, der per Direktabnahme traf.