Danach besiegte die Arminia zwar Münster deutlich, rutschte aber weit in den Keller. Am neunten Spieltag noch stand das Team von Michel Kniat auf Rang 18, drohte bis in die Regionalliga durchgereicht zu werden. Das Abstiegsgespenst hat sich danach von der Alm verzogen, Bielefeld rangiert mit acht Punkten Vorsprung auf die rote Zone auf Rang 13 (Stand Dienstag, 19. Dezember). Die Ostwestfalen seien "wesentlich stärker einzuschätzen, als sie das in der Hinrunde waren", meint Dynamo-Trainer Anfang. "Weil das Kollektiv noch nicht so stark war, weil es noch nicht so lange zusammen war." Beim Saisonauftakt standen zehn Neuzugänge in der Startelf. Nur ein Akteur aus der Vorsaison war übrig geblieben: