Dicke Luft herrschte nicht bei der Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden. Nach zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen merkte aber Trainer Markus Anfang aber zu Recht an, dass mal wieder ein Dreier wichtig wäre. Dafür haben die Schwarz-Gelben am kommenden Samstag die Gelegenheit, wenn der VfB Lübeck im Rudolf-Harbig-Stadion (14 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gastiert. "Egal ob ein dreckiger Sieg oder ein schöner Sieg. Ich wünsche mir ein gutes Spiel meiner Jungs und bin überzeugt, dass wir dann ein gutes Ergebnis erzielen werden", sagte Anfang auf der Pressekonferenz.