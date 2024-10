Einer davon ist Ahmet Arslan. Der mittlerweile 30-Jährige war einst Torschützenkönig bei Dynamo, wurde beim 1. FC Magdeburg nicht glücklich und zieht seit dieser Saison an der Hafenstraße die Strippen im Mittelfeld. Sapina bescheinigt Arslan ein "unnormales Selbstvertrauen". "Er glaubt richtig krass an seine Fähigkeiten."

Seiner Rückkehr blickt Arslan mit gemischten Gefühlen entgegen. "Es waren auch traurige Momente dabei, ich wäre gerne mit dem Verein aufgestiegen. Das sind Wunden, die nie verheilen werden. Ich hatte eine unfassbar schöne Zeit, deshalb freue ich mich, zurückzukommen", sagt Arslan vor dem Gastspiel am Sonntag. Die Freundschaften blende er in den 90 Minuten aus. "Ich würde lügen, wenn wir am Sonntag nicht drei Punkte mitnehmen wollen. Dresden ist Favorit, aber ich fahre hin und will gewinnen."