Personell hat Cheftrainer Pavel Dotchev in Mannheim die Qual der Wahl, "Es sind alle Mann an Bord, wir haben keinen verletzten und gesperrten Spieler." Mit Blick auf das letztlich nicht zufriedenstellende 1:1 in der Vorwoche gegen den MSV Duisburg erklärte der Coach: "Der Punkt gegen Duisburg ist nur wertvoll, wenn wir in Mannheim weiter punkten. Sonst war es zu wenig. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften." Mannheim wartet seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg, zuletzt gab es eine ernüchternde 0:3-Niederlage in Sandhausen. Auch der Druck auf den erst im Sommer verpflichteten Trainer Rüdiger Rehm wächst, zumal der Abstand zum rettenden Ufer für den aktuell Tabellen-18. bereit vier Punkte beträgt.