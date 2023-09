Im ersten Pflichtspiel nach der langen Sommerpause und einem großen personellen Umbruch mit acht Neuzugängen erwischte RB beim Zweitliga-Spitzenreiter einen guten Start. Torschützenkönigin Fudalla machte in der 20. Minute da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört hatte und schoss RB in Führung. Nach einem feinen Steckpass blieb die quirlige Angreiferin cool und schob überlegt nach. Gütersloh hatte den Schock noch nicht verdaut, da zappelte der Ball schon wieder im Tor: Kempe staubte nach einem abgewehrten Schuss ab. RB war zeitig auf die Erfolgsstraße eingebogen, drohte aber kurzzeitig vom Erfolgsweg abzukommen.

Die Gastgeberinnen hatten gegen Ende der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, vergaben aber per Elfmeter die große Chance zum 1:2-Anschluss. Maren Marie Tellenbröker scheiterte an Leipzigs Nummer 1, Elvira Johanna Herzog.

Nach der Pause zog RB die Zügel deutlich an und machte frühzeitig alles klar. Landenberger köpfte nach einer Ecke zum vorentscheidenden 3:0 (53.) ein. Die Moral der Westfalen war gebrochen und RB schraubte das Ergebnis noch in die Höhe: Lydia Andrade traf kurz nach ihrer Einwechslung doppelt. Fudalla erhöhte auf 6:0. Den Schlusspunkt zum 7:0 setzte edie eingewechselte Spitzner, die aus Nahdistanz freistehend gegen völlig platte Gütersloherin traf.

Ihre Bundesliga-Premiere feiern die Frauen von RB Leipzig am kommenden Sonntag (14 Uhr) gegen den 1. FC Köln. "Die letzte Saison verlief mit dem knappen Klassenerhalt am letzten Spieltag nicht ganz nach Vorstellung. Sie hatten andere Ambitionen und werden dementsprechend auch mit gewissen Fragezeichen in die Saison reingehen", vermutet Coach Saban Uzun.