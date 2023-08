So reichten drei Tore der überragenden Neele Abraham nicht, um das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Die 19-Jährige traf in der 27., 57. und 83. Minute, als alle schon an einen 3:2-Sieg glaubten, glich St. Pauli in der 90. Minute aus. In der Verlängerung sorgte die eingewechselte Isabell Münch für die erneute Führung, doch auch diese brachte die Mannschaft von Alexander Auer nicht ins Ziel. DFB-Pokal-Debütant St. Pauli glich in der 114. Minute aus und hatte im Elfmeterschießen auch das Glück auf seiner Seite.

Neele Abraham (am Ball, Magdeburger FFC) traf dreifach (Archivbild). Bildrechte: IMAGO / Lobeca