Die Klingbeil-Elf taumelte in dieser Phase – aber fand anschließend doch wieder zur Gegenwehr zurück. Nach den guten Gelegenheiten von Joker Zank und Gipson (68.) wäre der Ehrentreffer spätestens in der 77. Minute verdient gewesen. Allerdings köpfte Gipson nach Ecke aus einem Meter an die Unterkante der Latte und der spät eingewechselte Kleeschätzky drosch den Nachschuss an den linken Pfosten.