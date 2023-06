Der 1. FC Lok Leipzig bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals mit Eintracht Frankfurt zu tun. "Ein Erstligist ist hervorragend im 120. Jahr unserer Gründung. Vor 130 Jahren feierten wir in Leipzig die erste deutsche Meisterschaft, vor 30 Jahren sind wir in die erste Bundesliga aufgestiegen. Es passt alles zusammen", sagte Lok-Präsident Torsten Kracht im ZDF.