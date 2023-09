Vor wenigen Tagen arbeitete Heiner Backhaus noch mit dem BFC Dynamo am großen Ziel Aufstieg in die 3. Liga. Dann äußerte der 41-Jährige plötzlich Wechselabsichten in Richtung Aachen. Nun stehen die Zeichen auf ein Engagement in die Regionalliga West, weil die Alemannia keine Ablöse für den Fußballtrainer mehr zahlen müsste.