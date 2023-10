Die Gäste agierten von Beginn an spielbestimmend. Die beste Chance der Anfangsphase gehörte Marcel Hilßner (16.). Sein direkter Freistoß traf die Latte – Glück für den VfB. In der 36. Minute nickte Manuel Wajer nach einer Ecke per Kopf ein und erzielte so das erste Tor des Tages. Dem VfB gelangen gelegentlich Vorstöße, gefährliche Szenen blieben bei der Heimmannschaft in Hälfte eins jedoch weitgehend aus. Noch vor der Pause bediente Dennis Mast Janik Mäder, der mit seinem Schuss ins lange Eck VfB-Schlussmann Jan Max Denschel überwinden konnte (44.). Mit einem 2:0 für die BSG Chemie ging es in die Kabinen.