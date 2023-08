Die Gäste fanden schwer ins Spiel, Regensburg war giftig und ließ den Magdeburgern selten Luft. Bis zur 16. Minute, als Amara Condé einen langen Ball aus dem Fußgelenkt einfach in den Strafraum schlug. SSV-Keeper Felix Gebhardt hatte Abstimmungsprobleme mit Florian Ballas, Luca Schuler war auf dem Posten und schob mit einer Direktabnahme zur allgemeinen Überraschung zur Führung ein. Der Zweitligist fand in der Folge endlich in die Partie, ließ Ball und Gegner laufen. Doch der Jahn zeigte auf einmal seine Zähne: in der 32. Minute stand Elias Huth nach einer Ecke komplett blank vor FCM-Keeper Reimann, der seine ganze Klasse zeigen musste, um die Gäste in Führung zu halten. Dank dieser Glanztat gingen die Elbestädter mit knapper Führung in die Kabine, die durchaus glücklich war. Der Jahn machte den Blau-Weißen das Leben schwer, auch wenn Magdeburg im Ballbesitz klar dominierte.