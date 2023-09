Die Sorgenfalten beim in der Regionalliga noch sieglosen Chemnitzer FC werden immer größer. Mit Manuel Reutter fällt ein weiterer Stammspieler lange aus.

Der 22-jährige Außenverteidiger zog sich beim Sachsenpokal-Auswärtsspiel gegen den SV Merkur 06 Oelsnitz (8:0) eine schwere Sprunggelenksfraktur zu. Wie der CFC am Dienstag (12.09.2023) bekannt gab, wird Reutter am Freitag im Klinikum Chemnitz operiert. Vorausgesetzt der Heilungsprozess verläuft ohne Komplikationen, soll er sechs Wochen später mit der Reha beginnen können. Wann der Abwehrspieler, der im Sommer vom FSV Frankfurt zu den Sachsen wechselte, wieder auflaufen kann, steht in den Sternen.