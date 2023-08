Trauerspiel statt Fußballfest Minderheit macht Fest kaputt – Vereine fordern mehr Zivilcourage

Beim 1. FC Lok Leipzig hat am Sonntag eine "Handvoll Vollidioten" (Präsident Torsten Kracht) für eine Spielunterbrechung und ein am Ende skandalöses Pokalspiel gesorgt. In Halle wurde ein Spieler von Greuther Fürth beleidigt und in Jena musste die Polizei eingreifen, weil beide Fanlager sich nach dem Abpfiff schlimme Prügelszenen lieferten. Die Vorkommnisse rückten den Fußball in den Hintergrund und werfen Fragen auf.