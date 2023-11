Das DFB-Pokalspiel des 1. FC Lok Leipzig gegen die SG Eintracht Frankfurt (0:7) vom 13.August hat für den Regionalligisten offenbar finanzielle Konsequenzen. Wie der Verein am Freitag (24.11.) mitteilte, beabsichtigt der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), das Verhalten "einiger vermeintlicher 'Fans' des 1. FC Lok" zu sanktionieren. Die Rede ist von einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro. 8.300 Euro davon könnten für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen des Vereins verwendet werden. Lok Leipzig will dem Strafantrag zustimmen.