In hitziger Atmosphäre erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen bereits in der ersten Spielminute durch Timo Mauer in Führung. Lok musste sich den frühen Nackenschlag erst aus den Beinen schütteln, übernahm dann aber die Kontrolle. Das lag vor allem auch an Luca Sirch, der ein überragendes Spiel machte und in der 30. Minute den hochverdienten Ausgleich erzielte.