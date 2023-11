Bei Ausschreitungen nach der Regionalliga-Partie zwischen BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lokomotive Leipzig ist am Sonntag ein Polizist verletzt worden. Nach dem Stadtderby der beiden langjährigen Rivalen im Alfred-Kunze-Sportpark hatten Fans von Lok Leipzig Mülltonnen und Gegenstände auf die Einsatzkräfte geworfen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Dabei sei ein 46 Jahre alter Beamter getroffen worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bildrechte: EHL Media